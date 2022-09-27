В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 27.09.2022. В Екатеринбурге завершился ремонт магистралей, ведущих к туристическим ...

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2022. Подрядная организация приступила к ремонту участка одной из старейших магистралей ...

В Екатеринбурге к 15 августа отремонтируют почти 2 км улицы Куйбышева

В Екатеринбурге в 2022 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы улицы около школ и больниц

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2022. В Екатеринбурге в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные ...