В рамках нацпроекта БКД в Екатеринбурге в 2022 году было отремонтировано почти два километра улицы Куйбышева

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) в Екатеринбурге была отремонтирована часть одной из главных магистралей города — улицы Куйбышева. Протяженность ремонтируемого участка составила 1 км 940 м, что занимает более трети от ее общей протяженности, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Дорожные рабочие привели в нормативное состояние участок путепровода от улицы Московской до улицы Белинского. Подрядная организация произвела ремонт проезжей части и тротуаров, выправила либо заменила бордюрный камень. Также специалисты обустроили пандусы на лестничных сходах и заменили люки колодцев. Кроме того, были модернизированы и светофорные объекты.
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