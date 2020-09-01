В Екатеринбурге с 16 января 2023 года изменится маршрут автобуса № 052

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. В Екатеринбурге с 16 января текущего года изменится схема следования автобусного маршрута № 052. Соответствующее решение приняли в городском комитете по транспорту, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Новый маршрут пройдет от Дворца дзюдо до Горбольницы № 7. Также будут введены четыре дополнительных остановки для горожан: «Дворец дзюдо», «Квартал Преображенский», «Кольцевая», «Храм святого князя Владимира».
Следование автобуса будет осуществляться по следующим улицам. В прямом направлении: Чкалова — Вонсовского — Амундсена — Бардина — Ясная — Волгоградская — Белореченская — Посадская — Репина — Ленина — Карла Либкнехта — Свердлова — Челюскинцев — Смазчиков — Сулимова — Данилы Зверева — Вилонова.
В обратном направлении: Вилонова — Данилы Зверева — Сулимова — Смазчиков — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — Ленина — Репина — Посадская — Белореченская — Волгоградская — Ясная — Бардина — Амундсена — Вонсовского — Чкалова.
Изменение пути следования улучшит качество транспортного обслуживания для местных жителей.
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