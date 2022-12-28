Свердловский губернатор Евгений Куйвашев дополнительно выделил на программу развития Верхней Пышмы 303 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2023. Комплексная программа «Развитие городского округа Верхняя Пышма на 2017-2024 годы» получит дополнительные 303 млн руб. финансирования. Соответствующее постановление подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает департамент информационной политики региона.
В итоге объем программы превысил 51,9 млрд руб. Дополнительные деньги пойдут на развитие строительного комплекса, физической культуры и спорта, культуры, системы жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры, промышленного, агропромышленного комплекса и предпринимательства.
В департаменте информполитики отмечают, что в ходе реализации программы в Верхней Пышме и поселке Кедровое введено в эксплуатацию более 1,2 млн кв. м. жилья, приобретены квартиры для педагогов, построены и отремонтированы школы, оздоровительный лагерь «Медная горка», введены в эксплуатацию Дворец технического творчества, Дворец ледовых видов спорта, Дворец самбо и родильный дом с женской консультацией и отделением патологии беременных.
Помимо этого, заработала трансформаторная подстанция в селе Балтым, построена блочная газовая котельная к школе № 25, запущен газопровод в микрорайоне Петровский, благоустроены несколько дворовых территорий, построены сети уличного освещения протяженностью 700 метров. Также введена в эксплуатацию транспортная развязка на 13 км автодороги Екатеринбург — Невьянск. Завершилось строительство дорог в Балтыме, реконструированы дороги в Верхней Пышме. Заработала трамвайная линия, соединившая Екатеринбург и Верхнюю Пышму.
Сейчас по поручению Евгения Куйвашева в Свердловской области реализуются девять комплексных программ.
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