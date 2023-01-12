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Вчера, 09:25

Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,24 руб., до 67,77 руб., евро — на 1,34 руб., до 72,79 руб.

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