Официальный курс доллара США снизился на 1,2 руб., евро — на 1,3 руб.

УрБК, Москва, 13.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 1,24 руб., до 67,77 руб., евро — на 1,34 руб., до 72,79 руб.