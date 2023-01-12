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12.01.2023

В России 48% работодателей назвали состояние своего бизнеса стабильным

УрБК, Москва, 12.01.2023. Среди российских работодателей 48% охарактеризовали состояние своего бизнеса в 2023 году как стабильное. Еще 14% оценивают свое положение негативно, а 30% ожидают перемен к лучшему. Об этом говорится в опросе hh.ru.

Также 57% респондентов намерены изменить или расширить свою сферу деятельности. У 29% такие планы отсутствуют, 14% затруднились ответить. Чаще всего о намерении изменить сферу деятельности говорили в небольших организациях: 76% — в компаниях со штатом 51-100 сотрудников, 69% — со штатом до 50 человек.

«В современных условиях любые прогнозы весьма условны. Но в целом кажется, что каждое новое потрясение делает рынок труда сильнее. Он подстраивается под новые «шоки», реагируя на них все более сглажено. Я допускаю: ухудшение экономической ситуации негативно отразится на рынке труда. Однако пока страшные сценарии в экономике не реализовались, и основная масса бизнесов перестраивается на новые рельсы, учится жить в новой реальности», — прокомментировала главный эксперт hh.ru по рынку труда Наталья Данина.

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