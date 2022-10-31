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В Свердловской области 58% жителей предпочитают работать в маленьких компаниях

УрБК, Екатеринбург, 28.02.2024. Среди свердловчан 58% предпочитают работать в небольших компаниях. К такому выводу пришли аналитики рекрутинговой платформы hh.ru, проведя опрос среди посетителей сервиса.

«Несмотря на мнение, что карьеру в малом бизнесе не построишь, наш опрос показал, что больше половины свердловчан готовы работать в небольших компаниях. А тех, кто категорически не рассматривает для себя такой формат трудоустройства, — всего 4%. В опросе выявлены основные факторы, которые могли бы повлиять на 22% тех, кто скорее сомневается при выборе между небольшой и крупной компанией. Это поможет тысячам компаний малого бизнеса по всей стране определить свои преимущества перед корпорациями и успешно конкурировать за людей в условиях дефицита», — отметила директор hh.ru на Урале Оксана Сидлецкая.

Так, по данным опроса 67% свердловчан прежде всего оценивают размер компании при выборе работы. Важнее всего этот показатель для соискателей в возрасте от 55 лет — 43% указали на важность этого показателя. Для 29% респондентов в возрасте от 45 до 54 лет этот вопрос оказался наименее значим.

Также среди опрошенных 47% предпочли бы работать в компаниях со штатом до 100 сотрудников: такой показатель отметили 50% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет, 49% в возрасте 45-54 лет и 53% в возрасте старше 55%. Кроме того, такие условия важны для 59% маркетологов, 55% административного персонала, 50% сотрудников, занятых в сфере транспорта и логистики.

Также 53% свердловчан привлекает работа в малом бизнесе, 25% не привлекает, а 22% затруднились с ответом. Среди представителей профессий, которых скорее привлекает работа в малом, а не крупном бизнесе, выделяются маркетологи (58%), работники транспорта и логистики (56%), сферы розничной торговли (52%) и административный персонал (51%).

Среди преимуществ, которые выделяются при трудоустройстве в малом бизнесе, на первом и втором местах большая, чем в крупных компаниях, значимость каждого сотрудника (это отметили 58% респондентов) и атмосфера в коллективе (57%). Также часто называли обретение интересного опыта (44%), гибкость рабочих процессов (42%) и возможность быстрее реализовать себя (39%).

По мнению тех, кто предпочел бы работать в крупной компании, или тех, кого не привлекает работа в маленькой компании, основные недостатки работы в малом бизнесе — это непрогнозируемые карьерные перспективы (47%). Также отпугивают риски выплаты серой зарплаты (43%) и неофициальное оформление (40%).
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