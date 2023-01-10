Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 58,92 коп, до 69,02 руб., евро — на 40,77 коп., до 74,13 руб.