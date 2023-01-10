Официальный курс доллара США снизился на 58 коп., евро — на 40 коп.

УрБК, Москва, 12.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 58,92 коп, до 69,02 руб., евро — на 40,77 коп., до 74,13 руб.
УрБК, Москва, 11.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2023 года. Курс долл. ...10.01.2023 Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...25.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 26 января. Курс долл. США снизился на ...24.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 31 коп.
УрБК, Москва, 24.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января. Курс долл. США снизился на ...18.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 19 января. Курс долл. США снизился на ...