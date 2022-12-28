Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу новых сетей уличного освещения в отдаленных районах города

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектировал работу новых сетей уличного освещения в Горном Щите и на Сибирском тракте, а также проверил обновленные светильники в сквере за Оперным театром. Информацию об итогах проверки глава города разместил в личном Telegram-канале.
«Благодаря тому, что нам удалось договориться с энергетиками о размещении светильников на их опорах электропередач, в последние два года кратно вырос объем вводимых в строй новых светоточек: в 2021 году — 42 км, а в 2022 — сразу 126 км. Большие планы и на 2023 год. Свет придет на улицы Северки, Шувакиша, Палкинского Торфяника», — сообщил Алексей Орлов.
Он также подчеркнул, что власти города продолжат наращивать темпы по решению проблем с освещением, и в ближайшее время количество неосвещенных улиц в Екатеринбурге существенно сократится.
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