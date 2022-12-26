Застройщик Академического района Екатеринбурга открыл запрос предложений на строительство наружных сетей ливневой канализации

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. АО СЗ «РСГ-Академическое», которое ведет застройку Академического района Екатеринбурга, открыло запрос предложений на выполнение работ по строительству наружных сетей ливневой канализации и отвод воды от дренажа блоков квартала 12 из состава проекта «Комплекс жилых зданий со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения и подземными автостоянками квартала 12 в планировочном районе «Академический» города Екатеринбурга».
Для участия в запросе предложений претендент должен иметь опыт аналогичной деятельности не менее трех лет. С победителем будет заключен соответствующий договор, обязательства по которому необходимо будет исполнить в срок до 30 июня 2023 года.
Заявку на участие можно подать до 12.00 25 января 2023 года на электронный адрес S.Frits@kortros.ru.
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