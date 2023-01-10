Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 11.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 69,08 коп, до 69,60 руб., евро — на 53,47 коп., до 74,54 руб.
УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. ...17.01.2019 Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 50 коп.
УрБК, Москва, 17.01.2019. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 18 января 2019 года. Курс долл. ...25.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — на 19 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 26 января. Курс долл. США снизился на ...24.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 28 коп., евро — на 31 коп.
УрБК, Москва, 24.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 25 января. Курс долл. США снизился на ...18.01.2017 Официальный курс доллара США снизился на 21 коп., евро — на 6 коп.
УрБК, Москва, 18.01.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 19 января. Курс долл. США снизился на ...