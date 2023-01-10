Официальный курс доллара США снизился на 69 коп., евро — на 53 коп.

УрБК, Москва, 11.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 11 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 69,08 коп, до 69,60 руб., евро — на 53,47 коп., до 74,54 руб.