Выдача микрозаймов в России может вырасти на 15-20% в 2023 году

УрБК, Москва, 10.01.2023. В 2023 году в России выдача краткосрочных и среднесрочных микрозаймов может вырасти на 15-20%. Об этом сообщает «Прайм» на основе прогноза онлайн-платформы Webbankir.



Это произойдет из-за высокого спроса на микрофинансовые организации (МФО). По мнению экспертов, в текущей экономической ситуации микрозаймы станут для сотен тысяч россиян способом поддержать привычный уровень жизни.



Отметим, что в 2022 году рынок МФО показал более высокую динамику: краткосрочные и среднесрочные займы выросли примерно на 30% относительно 2021 года. Снижение динамики в новом прогнозе аналитики обосновывают законодательными ограничениями.