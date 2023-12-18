УралБизнесКонсалтинг
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Вчера, 16:16

Половина клиентов МФО берет займы для оплаты ЖКХ и базовых нужд

УрБК, Москва, 12.08.2025. Около половины клиентов микрофинансовых организации (МФО) берут микрозаймы для оплаты жилищно-коммунальных услуг и базовых потребительских нужд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.

В частности, аналитики сервисы Webbankir рассказали, что число выданных займов на оплату ЖКУ в первом полугодии 2025 году выросло на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Многие люди привыкли использовать займы в МФО, чтобы поддерживать привычный уровень жизни, несмотря на высокую инфляцию», — заявил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

По его словам, из-за высокой ключевой ставки многие граждане не могут получить банковские кредиты, поэтому вынуждены обращаться за деньгами в микрофинансовые организации. В этом сегменте требования к заемщикам также выросли, но не так сильно.
