Выдача микрозаймов в России может вырасти на 15-20% в 2023 году

В 2023 году в России выдача краткосрочных и среднесрочных микрозаймов может вырасти на 15-20%. Об этом сообщает «Прайм» на основе прогноза онлайн-платформы Webbankir.
Это произойдет из-за высокого спроса на микрофинансовые организации (МФО). По мнению экспертов, в текущей экономической ситуации микрозаймы станут для сотен тысяч россиян способом поддержать привычный уровень жизни.
Отметим, что в 2022 году рынок МФО показал более высокую динамику: краткосрочные и среднесрочные займы выросли примерно на 30% относительно 2021 года. Снижение динамики в новом прогнозе аналитики обосновывают законодательными ограничениями.
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