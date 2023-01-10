Официальный курс доллара США снизился на 3 коп., евро — на 57 коп.

УрБК, Москва, 10.01.2023. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2023 года. Курс долл. США снизился на 3,73 коп, до 70,30 руб., евро — на 57,68 коп., до 75,07 руб.