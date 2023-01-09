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09.01.2023

За праздничные выходные в Свердловской области произошло 140 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В новогодние каникулы в Свердловской области произошло 140 пожаров. В них погибли 12 человек, травмы получили восемь. Об этом рассказал сегодня на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель главного государственного инспектора региона по пожарному надзору Сергей Махнев.

Более 60% возгораний происходили в жилом секторе, в основном в частных домах. На втором месте — транспорт.

«По основным причинам: порядка 60% — это неосторожное обращение с огнем. Порядка 20% — нарушения правил эксплуатации электрооборудования, 10% — нарушения эксплуатации печного отопления», — уточнил спикер.

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