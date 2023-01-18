Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил Нижнему Тагилу 200 млн рублей на компенсацию перехода с печного на газовое отопление

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Губернатор Евгений Куйвашев дал ряд поручений в рамках реализации программы по ...21.11.2022 Нижнему Тагилу выделят 200 млн рублей на проведение газа в частном секторе
УрБК, Екатеринбург, 21.11.2022. В рамках проекта «Чистый воздух» на газификацию частного сектора в Нижнем Тагиле из ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...01.08.2022 В Свердловской области выделено дополнительно более 600 млн рублей на ускоренную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Единый оператор газификации выделил еще 613 млн руб. для проведения ускоренной ...13.07.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поручил региональным министерствам взять на контроль мероприятия по улучшению экологии Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2022. В ближайшие два года Свердловская область получит 1,6 млрд руб., выделенных в рамках ...