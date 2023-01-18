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Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил Нижнему Тагилу 200 млн рублей на компенсацию перехода с печного на газовое отопление

УрБК, Екатеринбург, 17.07.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выделил Нижнему Тагилу 200 млн руб. на реализацию федеральной программы «Чистый воздух» национального проекта «Экология». Речь идет о компенсациях затрат гражданам, которые переводят свои частные дома с печного на газовое отопление, сообщает департамент информационной политики региона.

В начале действия программы тагильчанам нужно было оплачивать 10% от стоимости услуг. Теперь эту сумму удалось снизить до 0,1%, что составит 200-250 руб.

«Благодаря решению губернатора средства могут быть направлены на закупку и установку газовых котлов и плит, датчиков газа, систем отопления и радиаторов, а также другого оборудования, необходимого для газификации частных жилых домов в муниципалитете», — прокомментировал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«Чистый воздух» вместе с программой социальной газификации позволяет всем жителям города отказаться от печного отопления. Для льготных категорий граждан она бесплатна.

В Нижнем Тагиле заявки на участие в программе подали владельцы почти 1 тыс. частных домов. В 200 случаях уже смонтированы газовое оборудование и системы отопления, в 50 — запущен газ.
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