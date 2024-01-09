В новогодние праздники на Среднем Урале произошло 142 пожара

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В новогодние каникулы в Свердловской области произошло 140 пожаров. В них погибли 12 ...12.08.2022 Материальный ущерб от пожаров на складах в Свердловской области в 2022 году составил 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. За прошедший период 2022 года в Свердловской области на складах произошло 15 пожаров. ...11.01.2021 В Свердловской области за новогодние праздники в 214 пожарах погибли 14 человек
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. С начала 2021 года на Среднем Урале произошло 214 пожаров, что почти в два раза ...12.01.2015 В новогодние каникулы в Свердловской области произошло больше 100 пожаров
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2015. За 11 дней 2015 года в Свердловской области произошло 102 пожара, что на 16 случаев ...09.01.2014 За время новогодних каникул в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2014. На территории Свердловской области с 31 декабря 2013 года по 8 января 2014 года ...