УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
09.01.2024

В новогодние праздники на Среднем Урале произошло 142 пожара

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В прошедшие новогодние праздники на территории Среднего Урала было зафиксировано 142 пожара. Об этом сегодня заявил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.

В пожарах погибли девять человек (в аналогичный период 2023 года было 14 жертв). Травмы получили 10 человек. По словам С. Махнева, в тот же период прошедшего года на территории региона было зарегистрировано 174 пожара.

В основном возгорания происходили в жилом секторе (64 инцидента) и на открытых территориях. 73 пожара начались из-за неосторожного обращения с огнем, 36 — из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, 19 — из-за неосторожного обращения с печами. Причиной одного пожара стала пиротехника. В Полевском запущенный фейерверк попал в окно квартиры.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.01.2023 За праздничные выходные в Свердловской области произошло 140 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В новогодние каникулы в Свердловской области произошло 140 пожаров. В них погибли 12 ...

12.08.2022 Материальный ущерб от пожаров на складах в Свердловской области в 2022 году составил 3 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.08.2022. За прошедший период 2022 года в Свердловской области на складах произошло 15 пожаров. ...

11.01.2021 В Свердловской области за новогодние праздники в 214 пожарах погибли 14 человек

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. С начала 2021 года на Среднем Урале произошло 214 пожаров, что почти в два раза ...

12.01.2015 В новогодние каникулы в Свердловской области произошло больше 100 пожаров

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2015. За 11 дней 2015 года в Свердловской области произошло 102 пожара, что на 16 случаев ...

09.01.2014 За время новогодних каникул в Свердловской области произошло 13 коммунальных аварий

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2014. На территории Свердловской области с 31 декабря 2013 года по 8 января 2014 года ...

Популярные новости
10.01.2024В Екатеринбурге в 2024 году проведут капитальный ремонт в 140 многоквартирных домах27.12.2023«Уральские авиалинии» с 13 января запустят новые рейсы в Узбекистан27.12.2023Доля отправляемых на полигоны для захоронения ТКО в Свердловской области снизилась на 18,9% в 2023 году28.12.2023ЕВРАЗ открыл в Кузбассе туристический промышленный маршрут «Зеленые рельсы»27.12.2023Свердловская ГИБДД сняла ограничение движения для всех видов транспорта на участке автодороги Пермь — Екатеринбург в Первоуральском районе
Архив новостей
Январь 2024 (133)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Сентябрь 2023 (703)
Август 2023 (774)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18