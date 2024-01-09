В новогодние праздники на Среднем Урале произошло 142 пожара

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В прошедшие новогодние праздники на территории Среднего Урала было зафиксировано 142 пожара. Об этом сегодня заявил заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Свердловской области Сергей Махнев в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.



В пожарах погибли девять человек (в аналогичный период 2023 года было 14 жертв). Травмы получили 10 человек. По словам С. Махнева, в тот же период прошедшего года на территории региона было зарегистрировано 174 пожара.



В основном возгорания происходили в жилом секторе (64 инцидента) и на открытых территориях. 73 пожара начались из-за неосторожного обращения с огнем, 36 — из-за нарушения правил пользования электрооборудованием, 19 — из-за неосторожного обращения с печами. Причиной одного пожара стала пиротехника. В Полевском запущенный фейерверк попал в окно квартиры.