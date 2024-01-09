В 2023 году на Среднем Урале более 55% пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В 56,8% случаев возникновения на территории Свердловской области в 2023 году пожаров причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщает официальный Telegram-канал регионального ГУ МЧС России со ссылкой на подведение итогов ведомства в минувшем году.



Так, в 2023 году на территории Среднего Урала были зафиксированы три социально значимых происшествия и три чрезвычайные ситуации. Было зарегистрировано 8 тыс. 482 техногенных пожара. При тушении возгораний было спасено 1 тыс. 237 человек. В 56,8% случаев причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Надзорные органы МЧС возбудили 50 уголовных дел в период особого противопожарного режима, также было проведено 2 тыс. 818 проверок.



Было зарегистрировано 71 происшествие на водных объектах, в результате которого погибли 47 человек. В 61% случаев люди погибли во время купания в состоянии алкогольного опьянения.