В 2023 году на Среднем Урале более 55% пожаров возникли из-за неосторожного обращения с огнем

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2024. В прошедшие новогодние праздники на территории Среднего Урала было зафиксировано 142 ...29.08.2022 В Свердловской области в минувшие выходные было ликвидировано 11 природных пожаров на площади более 63 гектаров
УрБК, Екатеринбург, 29.08.2022. В минувшие выходные не территории Свердловской области было ликвидировано 11 природных ...14.09.2015 В Свердловской области в 2015 году увеличилось число бытовых пожаров
УрБК, Екатеринбург, 14.09.2015. В Свердловской области с января по май 2015 года количество бытовых пожаров увеличилось ...12.01.2015 В новогодние каникулы в Свердловской области произошло больше 100 пожаров
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2015. За 11 дней 2015 года в Свердловской области произошло 102 пожара, что на 16 случаев ...08.09.2011 Правительство Свердловской области: Основная причина лесных пожаров в 2011 году — неосторожное обращение с огнем
УрБК, Екатеринбург, 08.09.2011. В Свердловской области по данным на утро 8 сентября действовали четыре лесных пожара на ...