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В Екатеринбургском музее ИЗО 12 января пройдет лекция о возникновении жанров натюрморт и бытовая сценка в испанской живописи XVI века

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Екатеринбурге 12 января в рамках выставки испанского искусства из собрания Государственного Эрмитажа пройдет лекция, посвященная трансформации религиозной композиции XVI века в самостоятельные жанры натюрморт и бытовая сценка. Лекция «Свой тайный смысл доверят мне предметы. Натюрморт и бодегон в испанской живописи XVI-XVIII веков» состоится в 18.30 по адресу ул. Вайнера, 11, сообщает пресс-служба Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ).

«Нас ждет знакомство с бодегонами Хуана Санчеса Котана, которым характерны лаконичность композиционного решения, музыкальность линий и четкое распределение объемов; натюрморты Франсиско Сурбарана, где наделенные пластическим совершенством плоды и предметы, живут вне атмосферы повседневного быта», — говорится в анонсе.

Лекцию для посетителей музея прочтет сотрудник научно-просветительского отдела ЕМИИ Татьяна Помазуева.

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