В Екатеринбургском музее ИЗО 12 января пройдет лекция о возникновении жанров натюрморт и бытовая сценка в испанской живописи XVI века

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав Екатеринбургского музея изобразительных ...

В Екатеринбурге в центре «Эрмитаж-Урал» пройдет лекция о творчестве Франсиско Гойи

В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2022. В Екатеринбурге с 26 по 30 октября в седьмой раз пройдут Дни Эрмитажа. Площадками для ...