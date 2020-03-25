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В Карпинске из-за аварии на трубопроводе без теплоснабжения оказались две школы и несколько жилых домов

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. Прокуратура Карпинска проводит проверку по факту отсутствии отопления в многоэтажных домах и образовательных учреждениях города.

С 17.00 8 января 2023 года на телефон Единой диспетчерской службы городского округа, а также по номеру «112» поступили сообщения от горожан о частичном отсутствии теплоснабжения на улицах Ленина, Луначарского, Серова, Мира, Почтамтской и переулке Школьном.

«Ненадлежащее теплоснабжение также зафиксировано в муниципальном автономном образовательном учреждении Средняя общеобразовательная школа № 2 и государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Свердловской области «Карпинская школа-интернат, реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы»», — сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Так, уточняется, что перебои с отоплением произошли из-за прорыва трубопровода на теплосетях в районе котельной № 14. Планируется, что в течение дня специалисты ЖКХ устранят аварию и завершат ремонтные работы.

Прокуратура проведет оценку предписаний жилищно-коммунального законодательства. По итогам проверки примут меры прокурорского реагирования.

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