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Для больниц Свердловской области в течение 2023 года приобретут восемь аппаратов МРТ

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В течение 2023 года для больниц Свердловской области будет приобретено восемь новых магнитно-резонансных томографов (МРТ). Новое оборудование будет закуплено по программе модернизации первичного звена в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

Аппараты получат медучреждения Каменска-Уральского, Первоуральска, Красноуфимска и Асбеста, а также диагностические службы екатеринбургских ЦГКБ № 1, ЦГКБ № 3, ЦГКБ № 6 и ЦГБ № 7. Уточним, что сейчас в больницах Среднего Урала имеется 12 аппаратов МРТ.

«Развитие диагностической службы больниц региона — очень важный шаг в снижении смертности от сердечно-сосудистых патологий. Возможности современных аппаратов МРТ позволяют выявить проблемы и риски, которые невозможно обнаружить другими способами, а значит, наши врачи спасут множество жизней. Причем благодаря отсутствию ионизирующего излучения такое обследование безопасно даже для детей», — подчеркнул глава регионального минздрава Андрей Карлов.

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