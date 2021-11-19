В России разрешат наказывать выбрасывающих мусор из транспорта на основе записи автоматических камер

УрБК, Екатеринбург, 19.11.2021. С 1 января 2021 года в Свердловской области были установлены 73 стационарные дорожные ...

За 2021 год в Свердловской области установят 79 стационарных дорожных камер

В Копейске асфальтовый завод оштрафовали более чем на 200 тыс. рублей за нарушения природоохранного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. С начала ноября 2017 года автоматические пункты весового и габаритного контроля ...

С начала ноября автоматические пункты весового контроля на трассах Среднего Урала зафиксировали 461 нарушение

Бороться с пробками с помощью изменения ПДД призвал Институт законодательства и сравнительного правоведения при ...

В России предложили изменить ПДД для борьбы с пробками

В I полугодии 2009 года в области охраны окружающей среды и природопользования органами прокуратуры разрешено на 19,1% больше обращений граждан, чем в аналогичный период прошлого года

УрБК, Москва, 11.09.2009. В I полугодии 2009 г. в области охраны окружающей среды и природопользования разрешено на ...