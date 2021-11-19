В России разрешат наказывать выбрасывающих мусор из транспорта на основе записи автоматических камер

УрБК, Москва, 09.01.2023. С 11 января в России будет разрешено использовать автоматические камеры, чтобы наказывать нарушителей, выбрасывающих мусор из транспорта на обочине дорог или в лесу. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет об изменениях в статью 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Сумма штрафа составит до 200 тыс. руб.
При фиксации нарушения с помощью автоматических комплексов штрафное постановление будет направлено по почте владельцу транспортного средства, когда камера распознает госномер машины. Нововведение работает по такому же принципу, что используется ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД.
При этом издание уточняет, что власти субъектов пока не заявляли о планах начать использовать автоматические камеры для контроля соблюдения чистоты.
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