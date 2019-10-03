УрБК, Москва, 09.01.2023. С 11 января в России будет разрешено использовать автоматические камеры, чтобы наказывать ...

В России разрешат наказывать выбрасывающих мусор из транспорта на основе записи автоматических камер

В Копейске асфальтовый завод оштрафовали более чем на 200 тыс. рублей за нарушения природоохранного законодательства

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2017. С начала ноября 2017 года автоматические пункты весового и габаритного контроля ...

С начала ноября автоматические пункты весового контроля на трассах Среднего Урала зафиксировали 461 нарушение

Бороться с пробками с помощью изменения ПДД призвал Институт законодательства и сравнительного правоведения при ...

В России предложили изменить ПДД для борьбы с пробками

В I полугодии 2009 года в области охраны окружающей среды и природопользования органами прокуратуры разрешено на 19,1% больше обращений граждан, чем в аналогичный период прошлого года

УрБК, Москва, 11.09.2009. В I полугодии 2009 г. в области охраны окружающей среды и природопользования разрешено на ...