В правительстве Свердловской области рассказали о правилах применения системы штрафов для «мусорящих» водителей

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. В министерстве природных ресурсов и экологии Свердловской области пояснили, как будет действовать система штрафов для водителей, выбрасывающих мусор из автомобиля на трассах. В частности, планируется, что отслеживание нарушителей будет производиться с помощью фотокамер, которые сейчас отслеживают факты незаконной рубки деревьев, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.



Сегодня в лесах региона установлено семь таких устройств, еще четыре фотокамеры расположены в Екатеринбурге в местах проблемных зон выгрузки мусора, их работу отслеживает ЕМУП «Спецавтобаза». Все аппараты работают в широком диапазоне температур, данные передают посредством сотовой связи.



«При фиксации нарушения специальными техническими средствами постановление по делу об административном правонарушении выносится без участия нарушителя. Норма, по которой нарушитель не обязан доказывать свою невиновность, применяться не будет. Копию постановления с материалами фиксации нарушения собственник транспортного средства получит по почте или через портал Госуслуг», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.



Размер штрафа будет зависеть от вида транспортного средства. За мусор, выброшенный из легкового автомобиля, гражданин заплатит от 10 до 15 тыс. руб., для юридических лиц размер штрафа составит от 30 до 50 тыс. руб. Если же мусор выброшен из грузовика, то максимальный размер штрафа для граждан составит 50 тыс. руб., а для юридических лиц — 120 тыс. руб.



В случае повторного совершения правонарушения размер штрафа будет увеличен. Кроме того, у должностных и юридических лиц транспорт может быть конфискован.



В Свердловской области рассматривать административные дела по статье 8.2. КоАП РФ уполномочены региональное министерство природных ресурсов и экологии и Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора.



Напомним, что изменения в статью 8.2 КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления» вступили в силу 11 января 2023 года.