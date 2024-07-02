Госавтоинспекция в Свердловской области перевела в режим фиксации потока менее 10% дорожных камер

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. На трассах Среднего Урала в 2024 году будет установлено более 150 камер автоматической ...19.05.2022 В Свердловской области вдвое увеличат расходы на развитие системы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах
Правительство Среднего Урала утвердило внесение изменений в программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской ...19.05.2022 В Свердловской области вдвое увеличат расходы на развитие системы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Правительство Среднего Урала утвердило внесение изменений в программу «Развитие ...05.11.2020 В Свердловской области число штрафов, вынесенных при помощи комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, выросло на 40%
УрБК, Екатеринбург, 05.11.2020. Основная масса нарушений и вынесенных по ним штрафов была зафиксирована при помощи ...18.04.2018 В Госдуме предлагают разработать критерии для установки камер видеофиксации нарушений ПДД
УрБК, Москва, 18.04.2018. В Госдуме при комитете по транспорту и строительству будет создана рабочая группа, которая ...