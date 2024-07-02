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Госавтоинспекция в Свердловской области перевела в режим фиксации потока менее 10% дорожных камер

УрБК, Екатеринбург, 09.10.2024. После вступления в силу с 1 сентября поправок в закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности» на дорогах Свердловской области было переведено в режим фиксации потока 20 стационарных комплексов фото и видеофиксации из 344. Об этом рассказал в эфире телепрограммы «Акцент» на ОТВ начальник Центра автоматической фиксации административных правонарушений Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Тимшин.

«В Свердловской области до 1 сентября в режиме фиксации правонарушений использовалось 344 камеры. Затем в местах, в которых реже происходят аварии, 20 стационарных комплексов переведены в режим фиксации потока. Все эти места обусловлены аварийностью, но прослеживается ее снижение. С них теперь не идет фиксация административных нарушений», — сообщил Евгений Тимшин.

При этом он подчеркнул, что если аварийность в данных локациях возрастет, то камеры переключат обратно в режим фиксации правонарушений. Кроме этого, до конца текущего года на федеральных дорогах Свердловской области появится еще 31 рубеж контроля, в том числе на трассе Пермь — Екатеринбург, а также в самом Екатеринбурге, в Нижнем Тагиле и Первоуральске.

Напомним, что с сентября 2024 года на федеральном уровне начали действовать требования к установке видеокамер для фиксации нарушений автомобилистов при нахождении на трассах.

Монтировать камеры смогут власти региона и владельцы дороги. Однако размещение устройств наблюдения они должны будут согласовать с ГИБДД. Кроме того, документ регламентирует, на каких участках дороги можно устанавливать камеры.

По мнению экспертов, нововведение позволит производить установку комплексов видеофиксации более централизованно. Также оно снизит аварийность на проблемных участках дорог.
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