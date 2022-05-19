На свердловских дорогах в 2024 году появится более 150 новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД

Правительство Среднего Урала утвердило внесение изменений в программу «Развитие транспортного комплекса Свердловской ...19.05.2022 В Свердловской области вдвое увеличат расходы на развитие системы фото- и видеофиксации нарушений на дорогах
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2022. Правительство Среднего Урала утвердило внесение изменений в программу «Развитие ...02.04.2020 В Свердловской области из-за карантинных каникул на треть выросло число нарушений правил дорожного движения
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2020. В Свердловской области после введения карантинных каникул резко возросло количество ...11.12.2019 Количество стационарных и передвижных камер на автодорогах Свердловской области планируется увеличить до 363 единиц
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2019. Количество стационарных и передвижных камер на автодорогах Свердловской области к 2022 ...18.04.2018 В Госдуме предлагают разработать критерии для установки камер видеофиксации нарушений ПДД
УрБК, Москва, 18.04.2018. В Госдуме при комитете по транспорту и строительству будет создана рабочая группа, которая ...