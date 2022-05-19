На свердловских дорогах в 2024 году появится более 150 новых камер автоматической фиксации нарушений ПДД

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. На трассах Среднего Урала в 2024 году будет установлено более 150 камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Из них 58 — в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД), сообщается на информационном портале Свердловской области.



«Всего на дорогах Свердловской области на сегодняшний день уже работает 935 камер на 338 участках. Рост их числа неизбежен, так как растет поток транзитного транспорта, следующего через регион. Это требует повышенного внимания к безопасности дорожного движения. Камеры способствуют сокращению очагов аварийности, дисциплинируют водителей. Статистика показывает снижение числа происшествий в местах установки камер», — рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев.



Отмечается, что камеры устанавливаются в местах с высоким уровне аварийности, которые определяют сотрудники ГИБДД по Свердловской области.