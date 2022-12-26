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В Свердловской области более половины соискателей хотят изучить новую профессию

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области 59% соискателей заявили о желании сменить сферу деятельности в 2023 году: 25% точно намерены это сделать, 35% — скорее да, чем нет. Об этом говорится в исследовании hh.ru.

Среди желающих сменить профессию лидируют представители сфер госслужбы (36%), безопасности (33%), транспорта и логистики (33%).

Планы по смене деятельности отсутствуют у 20% респондентов: 12% точно не собираются это делать, 8% — скорее нет, чем да. Чаще всего об отсутствии подобных планов говорили специалисты по управлению персоналом (26%), маркетологи (23%) и специалисты по закупкам (22%). Затруднились ответить 21%.

Среди свердловчан продолжает расти популярность сферы информационных технологий: именно туда хотят перейти 20% опрошенных. Этот сегмент лидирует во всех возрастных категориях. Кроме того, 8% респондентов рассказали об интересе к маркетингу и рекламе, руководящим позициям, строительству, 6% хотели бы перейти в банковскую сферу, транспорт или на рабочую специальность. По 5% желают освоить профессии из административной сферы, искусства или медиа.

Помимо этого, сменить место трудоустройства намерены 73% соискателей из Свердловской области. В основном это представители сферы безопасности (79%), добычи сырья (75%) и транспорта (72%).

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