УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:05

В Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу

УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу в ближайший год. В целом по России этот показатель составляет 71% (за год ситуация почти не изменилась). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса hh.ru.

Свою уверенность в продолжении работы на текущем месте выразили только 10% свердловских респондентов (в целом по РФ — 11%). Сохранять место работы чаще всего готовы представители сферы HR (20%), высшего и среднего менеджмента (18%) и медиков (16%).

Если говорить в целом по стране, то наиболее мобильной группой является молодежь (25-34 года). Среди них новую работу собираются найти 73%.

В профессиональном разрезе больше всего настроены на перемены юристы (78%), финансисты и бухгалтеры (76%), административный персонал и кадры из сферы развлечений и массмедиа (по 74%).

В региональном разрезе больше всего готовых к смене работы соискателей — в Хабаровском крае и Тверской области (по 83%). В Свердловской области — 80%.

Свердловчане также стали чаще заявлять о готовности к смене профессии. Среди опрошенных соискателей 66% готовы к профессиональным переменам. В целом по России этот показатель вырос до 63% в 2025 году против 55% в 2023 году.

Больше всего к смене профессии в РФ тяготеет административный персонал (72%), представители розничной торговли (70%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%). Чаще всего соискатели собираются переходить в ИТ и государственные организации (по 10%).

В региональном разрезе по количеству желающих сменить сферу деятельности лидирует Ярославская область (78%). В свердловском регионе таковых 72%.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2025 В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено более 100 тыс. резюме

В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено 102 тыс. резюме. Такие данные приводят аналитики ...

29.01.2025 В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено более 100 тыс. резюме

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено 102 тыс. резюме. Такие ...

09.01.2023 В Свердловской области более половины соискателей хотят изучить новую профессию

УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области 59% соискателей заявили о желании сменить сферу деятельности в ...

12.09.2022 В Свердловской области 70% жителей испытывают какие-либо страхи при поиске работы

УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области 70% соискателей признались, что испытывают различного рода ...

19.05.2016 HeadHunter: Ради трудоустройства 49% жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания

УрБК, Екатеринбург, 19.05.2016. Почти половина (49%) жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания, ...

Популярные новости
23.01.2025Молочные споры24.01.2025Гендиректору Ирбитского молокозавода вынесли предостережение после заявления о грядущем росте цен на молоко31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города24.01.2025Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов28.01.2025Инфляция стала двузначной
Архив новостей
Февраль 2025 (303)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18