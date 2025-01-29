УрБК, Екатеринбург, 17.02.2025. В Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу в ...29.01.2025 В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено более 100 тыс. резюме
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Свердловской области с начала года было открыто или обновлено 102 тыс. резюме. Такие ...09.01.2023 В Свердловской области более половины соискателей хотят изучить новую профессию
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области 59% соискателей заявили о желании сменить сферу деятельности в ...12.09.2022 В Свердловской области 70% жителей испытывают какие-либо страхи при поиске работы
УрБК, Екатеринбург, 12.09.2022. В Свердловской области 70% соискателей признались, что испытывают различного рода ...19.05.2016 HeadHunter: Ради трудоустройства 49% жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания
УрБК, Екатеринбург, 19.05.2016. Почти половина (49%) жителей Екатеринбурга готовы снизить свои зарплатные ожидания, ...