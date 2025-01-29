В Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу

В Свердловской области 75% трудоустроенных заявили о готовности сменить работу в ближайший год. В целом по России этот показатель составляет 71% (за год ситуация почти не изменилась). Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса hh.ru.



Свою уверенность в продолжении работы на текущем месте выразили только 10% свердловских респондентов (в целом по РФ — 11%). Сохранять место работы чаще всего готовы представители сферы HR (20%), высшего и среднего менеджмента (18%) и медиков (16%).



Если говорить в целом по стране, то наиболее мобильной группой является молодежь (25-34 года). Среди них новую работу собираются найти 73%.



В профессиональном разрезе больше всего настроены на перемены юристы (78%), финансисты и бухгалтеры (76%), административный персонал и кадры из сферы развлечений и массмедиа (по 74%).



В региональном разрезе больше всего готовых к смене работы соискателей — в Хабаровском крае и Тверской области (по 83%). В Свердловской области — 80%.



Свердловчане также стали чаще заявлять о готовности к смене профессии. Среди опрошенных соискателей 66% готовы к профессиональным переменам. В целом по России этот показатель вырос до 63% в 2025 году против 55% в 2023 году.



Больше всего к смене профессии в РФ тяготеет административный персонал (72%), представители розничной торговли (70%) и менеджеры по продажам и работе с клиентами (67%). Чаще всего соискатели собираются переходить в ИТ и государственные организации (по 10%).



В региональном разрезе по количеству желающих сменить сферу деятельности лидирует Ярославская область (78%). В свердловском регионе таковых 72%.