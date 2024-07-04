25% свердловчан назвали текущий год благоприятным для поиска работы

УрБК, Екатеринбург, 23.12.2024. В Свердловской области 25% соискателей сочли 2024 год благоприятным для поиска работы и ...04.07.2024 Число активных резюме свердловчан за год выросло на 25%
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2024. В июне — начале июля 2024 года в Свердловской области было опубликовано 141,6 тыс. ...25.06.2024 В Свердловской области 75% опрошенных соискателей не боятся быть уволенными
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Свердловской области по итогам II квартала 75% опрошенных соискателей не боятся быть ...03.05.2024 Более 70% жителей Свердловской области не боятся увольнения
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2024. В I квартале 2024 года 71% жителей Свердловской области не боялись увольнения. О ...10.01.2024 Для 37% свердловчан 2023 год был сложнее предыдущего в аспекте карьеры
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. 37% свердловчан заявили, что 2023 год с точки зрения работы был тяжелее 2022 года. ...