25% свердловчан назвали текущий год благоприятным для поиска работы

В Свердловской области 25% соискателей сочли 2024 год благоприятным для поиска работы и развития карьеры, сообщают аналитики российской рекрутинговой онлайн-платформы hh.ru



О сложностях с поиском работы и карьерным развитием сообщили 30% респондентов, не заметили разницы — 22% респондентов, затруднились с ответом — 24%.



В возрастном разрезе наиболее положительные оценки дала молодежь. 37% свердловчан в возрасте от 18 до 24 лет отметили, что 2024 год для них оказался значительно более удачным в плане трудоустройства и карьеры, чем предыдущий.



В профессиональном разрезе в положительном ключе уходящий год оценили 38% специалистов сферы «Искусство, развлечения, массмедиа», 37% — «Маркетинг, реклама, PR», 36% — «Информационные технологии» и «Высший и средний менеджмент», 34% — «Туризм, гостиницы, рестораны».



Аналитики также отмечают, что в 2024 году 43% опрошенных жителей региона сменили работу. Наиболее мобильна оказалась молодежь в возрасте от 18 до 24 лет и от 24 до 34 лет (56% и 45% соответственно). Частой сменой мест работы отметились профессионалы из сферы «Туризм, гостиницы, рестораны», а также «Искусство, развлечения, массмедиа» (53%).



В плане перемен в карьере в результате смены работы 26% респондентов отметили улучшение, 24% сочли, что стало хуже, 22% — что ничего не изменилось, 28% затруднились с ответом.



Новое место работы и новые карьерные перспективы положительно оценивают 52% специалистов-медиков и фармацевтов, 43% представителей сферы недвижимости и строительства, а также 36% айтишников.