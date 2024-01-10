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10.01.2024

Для 37% свердловчан 2023 год был сложнее предыдущего в аспекте карьеры

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. 37% свердловчан заявили, что 2023 год с точки зрения работы был тяжелее 2022 года. Соответствующий опрос провела служба исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«На вопрос о том, как проходит 2023 год в плане личного развития карьеры и трудоустройства, лишь 23% свердловчан ответили позитивно и признались, что он лучше, чем 2022 год. Еще 16% не видят принципиальной разницы между двумя последними годами, а 37% считают, что с точки зрения работы 2023 год был сложнее и тяжелее, чем предыдущий. Еще 23% опрошенных затруднились дать оценку, так как не находились в активном поиске работы в течение этого года», — говорится в отчете hh.ru.

51% опрошенных весь 2023 год проработал в одной организации, а 49% — хотя бы раз сменили место работы в прошедшем году. Из тех, кто сменил место трудоустройства, остались довольны сделанным выбором 24%. 32% имеют противоположное мнение, 5% не заметили разницы.

Наиболее сложным с карьерной точки зрения прошедший год был для юристов (44%), для специалистов сфер безопасности, продаж, маркетинга (по 43%) и информационных технологий (42%). Удачным год оказался для специалистов по управлению персоналом (25%), для производственной сферы (23%), закупок, строительства (по 21%), а также высшего и среднего менеджмента (20%).
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