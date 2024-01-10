Для 37% свердловчан 2023 год был сложнее предыдущего в аспекте карьеры

УрБК, Екатеринбург, 16.08.2023. Для 62% опрошенных соискателей из Свердловской области критично важно найти работу в ...09.01.2023 В Свердловской области более половины соискателей хотят изучить новую профессию
УрБК, Екатеринбург, 09.01.2023. В Свердловской области 59% соискателей заявили о желании сменить сферу деятельности в ...19.12.2022 Более половины россиян негативно оценивают свои карьерные перспективы на 2023 год
УрБК, Москва, 19.12.2022. 52% опрошенных россиян негативно оценили свои карьерные перспективы на 2023 год. Об этом ...13.01.2022 32% свердловчан негативно оценивают свое положение на рынке труда
Почти у четверти жителей Свердловской области (24%) 2021 год прошел лучше, чем предыдущий. Для 40% он сложился хуже, ...13.01.2022 32% свердловчан негативно оценивают свое положение на рынке труда
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2022. Почти у четверти жителей Свердловской области (24%) 2021 год прошел лучше, чем ...