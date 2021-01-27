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Филиал «Россети Урал» — «Челябэнерго» направил 420 тыс. рублей на модернизацию электросетевой инфраструктуры поселка Шершни

УрБК, Челябинск, 09.01.2023. Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал» — «Челябэнерго» завершили реконструкцию энергообъектов распределительной сети 10 кВ в поселке Шершни Центрального района Челябинска. Сумма вложений в проект составила 420 тыс. руб., сообщает управление по связям с общественностью энергосетевой компании.

Электроснабжение поселка осуществляется от воздушной линии электропередачи (ВЛ) напряжением 10 кВ, к которой подключены 15 трансформаторных подстанций. В точке подключения ВЛ 10 кВ энергетики произвели замену ячейки с масляным выключателем на современную с вакуумным выключателем. В ходе работ также заменены три коммутационных аппарата устаревшего типа на современные, установлен дополнительный пункт автоматического секционирования на базе реклоузера, выполнен ремонт кабельного вывода ЛЭП с заменой 10 м кабеля, установлена новая опора взамен дефектной.

Обновление электросетевой инфраструктуры позволило разгрузить существующие воздушные линии электропередачи, которые не справлялись с возросшей нагрузкой на сети. Выполненная реконструкция позволит повысить надежность электроснабжения жителей и минимизировать количество аварийных отключений электроэнергии в поселке Шершни с населением порядка 3 тыс. человек.

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