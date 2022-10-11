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В Свердловской области выявлено 165 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 165 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 декабря 2022 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 563 тыс. 140 человек.

Также за сутки в области зарегистрировано два летальных случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 902. За сутки из больниц выписано 382 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 548 тыс. 739 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 146 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 787 тыс. 172 человека. За сутки зафиксировано 56 летальных случаев (всего 393 тыс. 604), выздоровели 7 тыс. 815 человек (всего 21 млн 192 тыс. 592).

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