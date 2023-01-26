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В Свердловской области выявлено 152 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2023. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 152 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 февраля 2023 года федеральный оперштаб.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 578 тыс. 781 человек.

Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 935. За сутки из больниц выписано 232 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 563 тыс. 296 человек.

В России за минувшие сутки было выявлено 9 тыс. 580 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 22 млн 262 тыс. 717 человек. За сутки зафиксировано 30 летальных случаев (всего 396 тыс. 065), выздоровели 9 тыс. 250 человек (всего 21 млн 600 тыс. 487).

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