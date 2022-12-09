ЕВРАЗ перечислил более 23 млн рублей на новогодние подарки детям на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Более 25 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара получат подарки от ЕВРАЗа к Новому году. Сладости будут вручены не только детям работников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и дочерних обществ, но и воспитанникам реабилитационных центров, детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских садов МАДОУ «Радость».
Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в новогодний набор входит традиционный комплект сладостей, настольная игра, большая раскраска и набор для творчества. Компания отправила на приобретение подарков местным ребятам порядка 23,5 млн руб.
Так, во время каникул для детей в Нижнем Тагиле и Качканаре пройдет более 60 спектаклей. В ДК НТМК покажут сказку «Летучий корабль». В той же тематике будет оформлен и городок у Дворца культуры, в котором школьникам покажут театральное представление «Самый лучший новый год». Кроме того, в Качканаре для детей представят спектакль «Очень сладкая история».
«ЕВРАЗ всегда дарит подарки детям в городах присутствия компании. Также при поддержке компании в Качканаре и Валериановске по традиции были построены ледовые городки. Компания направила на их строительство более 3,5 млн руб.», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.
Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
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