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ЕВРАЗ перечислил более 23 млн рублей на новогодние подарки детям на Среднем Урале

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Более 25 тыс. детей из Нижнего Тагила и Качканара получат подарки от ЕВРАЗа к Новому году. Сладости будут вручены не только детям работников ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОК и дочерних обществ, но и воспитанникам реабилитационных центров, детям с ограниченными возможностями здоровья, воспитанникам детских садов МАДОУ «Радость».

Как сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга, в новогодний набор входит традиционный комплект сладостей, настольная игра, большая раскраска и набор для творчества. Компания отправила на приобретение подарков местным ребятам порядка 23,5 млн руб.

ЕВРАЗ перечислил более 23 млн рублей на новогодние подарки детям на Среднем Урале

Так, во время каникул для детей в Нижнем Тагиле и Качканаре пройдет более 60 спектаклей. В ДК НТМК покажут сказку «Летучий корабль». В той же тематике будет оформлен и городок у Дворца культуры, в котором школьникам покажут театральное представление «Самый лучший новый год». Кроме того, в Качканаре для детей представят спектакль «Очень сладкая история».

ЕВРАЗ перечислил более 23 млн рублей на новогодние подарки детям на Среднем Урале

«ЕВРАЗ всегда дарит подарки детям в городах присутствия компании. Также при поддержке компании в Качканаре и Валериановске по традиции были построены ледовые городки. Компания направила на их строительство более 3,5 млн руб.», — отметил директор по персоналу и социальным вопросам дивизиона «Урал» Сергей Селькин.

Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

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