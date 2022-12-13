Российские МФО прогнозируют рост показателей по итогам 2022 года

УрБК, Москва, 29.12.2022. Российские микрофинансовые организации (МФО) по показателям превзойдут результаты 2021 года и прогнозы на 2022. Об этом сообщает «Коммерсантъ» на основе опроса участников рынка.



«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, рынок МФО покажет рост на уровне 10-15% год к году. Это неплохой показатель в сложившихся условиях, хотя и вдвое ниже тех темпов роста, которые демонстрировал рынок до пандемии», — прокомментировал коммерческий директор МФК «МигКредит» Марат Аббясов.



Гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов отмечает, что этому способствовало гибкое управление кредитным риском, меньшая, чем у банков, зависимость от ключевой ставки, короткий средний срок микрозаймов.



Однако некоторые респонденты отмечают, что крупнейшие компании вернулись к объемам выдач на уровне февраля только во второй декаде декабря. Вдобавок крупные МФО значительно ужесточали оценку платежеспособности заемщиков и сокращали выдачи. Отказники «перетекали» в средние и малые МФО, работающие в первую очередь в офлайне.