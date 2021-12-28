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Специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» готовы к обеспечению надежного электроснабжения Екатеринбурга в новогодние праздники

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2022. Специалисты подразделения «Россети Урал» в Екатеринбурге завершили комплекс мероприятий по подготовке электросетевого комплекса города к работе в новогодние каникулы. Энергетики произвели осмотр питающих центров и линий электропередачи, обеспечивающих электроснабжение социально значимых объектов и мест массового пребывания людей, сообщает департамент по связям с общественностью энергетической компании.

Помимо этого, в режиме постоянной готовности на территории Екатеринбурга в период с 31 декабря по 9 января 2023 года будут находиться более 20 аварийно-восстановительных бригад и 30 единиц спецтехники. В полной готовности находятся восемь резервных источников электроснабжения. С оперативным персоналом отработан механизм действий в нештатных ситуациях.

Также специалисты «Россети Урал» — «Екатеринбург» напоминают горожанам о необходимости соблюдения правил поведения вблизи энергообъектов.

«Во время новогодних праздников нужно помнить о мерах безопасности при обращении с пиротехникой. Фейерверки и салюты ни в коем случае нельзя запускать рядом с энергообъектами — это представляет угрозу, как для жизни человека, так и для оборудования, обеспечивающего электроснабжение города. Энергетики готовы к любым нештатным ситуациям, но вместе с тем, призываем жителей быть внимательными, чтобы новогодние каникулы прошли благополучно и безопасно», — подчеркивает директор «Россети Урал» — «Екатеринбург» Константин Кононов.

В случае обнаружения оборванных линий электропередачи, поврежденных опор, открытых трансформаторных и распределительных пунктов просят незамедлительно сообщать по телефону Единого центра обслуживания клиентов компании «Россети Урал» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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