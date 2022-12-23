Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 29.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 1,39 руб., до 71,32 руб., евро — на 1,47 руб., до 75,66 руб.
УрБК, Москва, 28.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 декабря 2022 года. Курс долл. ...23.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 1,6 руб., евро — на 1,5 руб.
УрБК, Москва, 23.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 декабря 2022 года. Курс долл. ...21.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 2,66 руб., евро — на 2,72 руб.
УрБК, Москва, 21.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 декабря 2022 года. Курс долл. ...16.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 30 коп., евро — на 33 коп.
УрБК, Москва, 16.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 17 декабря 2022 года. Курс долл. ...13.12.2022 Официальный курс доллара США вырос на 38 коп., евро — на 42 коп.
УрБК, Москва, 13.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 декабря 2022 года. Курс долл. ...