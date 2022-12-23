Официальный курс доллара США вырос на 1,3 руб., евро — на 1,4 руб.

УрБК, Москва, 29.12.2022. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 декабря 2022 года. Курс долл. США вырос на 1,39 руб., до 71,32 руб., евро — на 1,47 руб., до 75,66 руб.