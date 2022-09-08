Под Екатеринбургом открыли движение по «горбатому мосту»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) открылось движение по «горбатому мосту». Путепровод над Сибирским трактом и Транссибом увеличили до четырех полос с расширением встречных потоков, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Работы на участке, соединяющем Челябинский и Тюменский тракты, стартовали после того, как губернатор Евгений Куйвашев добился их включения в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Десятикилометровый отрезок расширили, фактически возводя еще одну двухполосную дорогу вместе с путепроводами и мостами.
В управлении автодорог Свердловской области уточнили, что длина обновленного путепровода составляет 1,2 км. В него входит транспортная эстакада протяженностью 563 метра над тремя автомобильными дорогами и двумя железными дорогами.
Поскольку интенсивность движения значительно возросла за последние годы, эстакада стала местом образования автомобильных пробок. Новый мост должен справляться с современными нагрузками, и его открытие существенно увеличит пропускную способность участка.
Дорожникам остается реконструировать еще 2,7 км старейшего участка ЕКАД «Семь Ключей — Большой Исток». Движение по нему планируется открыть в августе 2023 года.
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