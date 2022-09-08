УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:02

Под Екатеринбургом открыли движение по «горбатому мосту»

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. На Екатеринбургской кольцевой автодороге (ЕКАД) открылось движение по «горбатому мосту». Путепровод над Сибирским трактом и Транссибом увеличили до четырех полос с расширением встречных потоков, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Работы на участке, соединяющем Челябинский и Тюменский тракты, стартовали после того, как губернатор Евгений Куйвашев добился их включения в национальный проект «Безопасные качественные дороги». Десятикилометровый отрезок расширили, фактически возводя еще одну двухполосную дорогу вместе с путепроводами и мостами.

В управлении автодорог Свердловской области уточнили, что длина обновленного путепровода составляет 1,2 км. В него входит транспортная эстакада протяженностью 563 метра над тремя автомобильными дорогами и двумя железными дорогами.

Поскольку интенсивность движения значительно возросла за последние годы, эстакада стала местом образования автомобильных пробок. Новый мост должен справляться с современными нагрузками, и его открытие существенно увеличит пропускную способность участка.

Дорожникам остается реконструировать еще 2,7 км старейшего участка ЕКАД «Семь Ключей — Большой Исток». Движение по нему планируется открыть в августе 2023 года.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
08.09.2022 В Екатеринбурге замкнули кольцо ЕКАД и открыли движение по нему

УрБК, Екатеринбург, 08.09.2022. В Екатеринбурге состоялось официальное открытие движения по третьему пусковому ...

13.07.2021 В Екатеринбурге изменится порядок выезда на Челябинский тракт

УрБК, Екатеринбург, 13.07.2021. С 14 июля по 1 октября 2021 года съезд с Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) ...

09.02.2021 Свердловской области выделили дополнительно 9 млрд рублей для завершения строительства ЕКАД в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2021. Свердловская область получила дополнительное финансирование в размере 9 млрд руб. для ...

12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей

Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального бюджета на реализацию национального ...

12.11.2019 На строительство ЕКАД из федерального бюджета выделили 1 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.11.2019. Свердловская область в 2019 году дополнительно получит 1 млрд руб. из федерального ...

Популярные новости
02.12.2022РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора15.12.2022Компания «Уральские авиалинии» предложила постоянным клиентам «Бизнес-проездной»02.12.2022Специалисты «Россети» — МЭС Урала повысили надежность электроснабжения трех тяговых подстанций Горьковской железной дороги16.12.2022«Атомстройкомплекс» получил от АКРА позитивный прогноз по кредитному рейтингу30.11.2022В Екатеринбурге запустят новый автобусный маршрут и изменят нумерацию шести троллейбусов
Архив новостей
Декабрь 2022 (688)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Август 2022 (779)
Июль 2022 (718)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18