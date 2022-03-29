Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала повысили грозоупорность линий электропередачи 220-500 кВ в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Специалисты филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала в 2022 году заменили почти 200 км грозотроса на семи линиях электропередачи 220-500 кВ на территории Свердловской области. Это позволило повысить надежность электроснабжения для крупных промышленных предприятий и 4,29 млн потребителей в регионе.
При замене использовалось российское оборудование, срок службы которого рассчитан не менее чем на 50 лет. Новый грозотрос характеризуется высокой механической прочностью, термической стойкостью и устойчивостью к коррозии, сообщает группа связей с общественностью и СМИ филиала «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала.
Особое внимание энергетики уделили энергообъектам, участвующим в схеме выдачи мощности крупнейших электростанций области. В частности, почти 150 км грозотроса заменено на ЛЭП 500 кВ «Воткинская ГЭС — Емелино». В декабре энергетики завершили работы на ЛЭП 220 кВ «Нижнетуринская ГРЭС — Тагил 1 цепь».
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