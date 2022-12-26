В Свердловской области 50 школ и больниц газифицируют в рамках президентской программы до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. На Среднем Урале порядка 50 образовательных и медицинских учреждений переведут на газ до 2030 года в рамках президентской программы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.
«В федеральную программу газификации котельных включены 50 объектов теплоснабжения медицинских и общеобразовательных учреждений нашего региона. Предполагается, что Газпром построит к котельным сети, а сами котельные будут оборудованы за счет областного бюджета. Эта программа рассчитана до 2030 года», — сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.
По его словам, уже рассмотрены вопросы подведения газа к частным жилым домам, а также меры социальной поддержки местных жителей, имеющих льготы. На данный момент в Свердловской области уже подано 56 тыс. заявок для участия в программе догазификации, а газ теперь подведен к 19 тыс. участков.
«Кроме того, в настоящее время более 50 тыс. негазифицированных домовладений имеют возможность подключиться к газу если подадут заявку на портал единого оператора газоснабжения или через госуслуги», — отметил министр энергетики и ЖКХ.
Напомним, что в 2023 году вступит в силу постановление об увеличении до 100 тыс. руб. размера субсидий на газификацию частных домов для льготников. Воспользоваться компенсацией смогут малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие люди и другие категории граждан.
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2022. В Свердловской области с 70 до 100 тыс. руб. увеличен размер компенсации на ...25.11.2022 На социальную газификацию трех муниципалитетов Среднего Урала дополнительно выделили 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2022. АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» направило еще 300 млн руб. на подведение ...19.10.2022 В рамках президентской программы по социальной газификации на Урале построено более 220 км газовых сетей
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2022. В Свердловской области за год реализации президентской программы по социальной ...01.08.2022 В Свердловской области выделено дополнительно более 600 млн рублей на ускоренную газификацию
УрБК, Екатеринбург, 01.08.2022. Единый оператор газификации выделил еще 613 млн руб. для проведения ускоренной ...31.05.2022 Учителей и врачей Свердловской области планируют включить в список льготников при газификации жилья
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2022. На ближайшем заседании Законодательного собрания Свердловской области будет рассмотрен ...