В Свердловской области 50 школ и больниц газифицируют в рамках президентской программы до 2030 года

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. На Среднем Урале порядка 50 образовательных и медицинских учреждений переведут на газ до 2030 года в рамках президентской программы. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.



«В федеральную программу газификации котельных включены 50 объектов теплоснабжения медицинских и общеобразовательных учреждений нашего региона. Предполагается, что Газпром построит к котельным сети, а сами котельные будут оборудованы за счет областного бюджета. Эта программа рассчитана до 2030 года», — сообщил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов.



По его словам, уже рассмотрены вопросы подведения газа к частным жилым домам, а также меры социальной поддержки местных жителей, имеющих льготы. На данный момент в Свердловской области уже подано 56 тыс. заявок для участия в программе догазификации, а газ теперь подведен к 19 тыс. участков.



«Кроме того, в настоящее время более 50 тыс. негазифицированных домовладений имеют возможность подключиться к газу если подадут заявку на портал единого оператора газоснабжения или через госуслуги», — отметил министр энергетики и ЖКХ.



Напомним, что в 2023 году вступит в силу постановление об увеличении до 100 тыс. руб. размера субсидий на газификацию частных домов для льготников. Воспользоваться компенсацией смогут малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие люди и другие категории граждан.