В Свердловской области выявлено 176 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 176 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 декабря 2022 года федеральный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 562 тыс. 975 человек.
Также за сутки в области не зарегистрировано ни одного летального случая от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе составляет 10 тыс. 900. За сутки из больниц выписано 306 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 548 тыс. 357 человек.
В России за минувшие сутки было выявлено 6 тыс. 202 новых случая COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 21 млн 781 тыс. 026 человек. За сутки зафиксировано 56 летальных случаев (всего 393 тыс. 548), выздоровели 8 тыс. 110 человек (всего 21 млн 184 тыс. 777).
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