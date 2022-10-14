Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние снегоуборочной техники после ремонта

УрБК, Екатеринбург, 28.12.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил состояние коммунальной техники, которая после капитального ремонта вернулась в Верх-Исетское ДЭУ. Из ремонтных мастерских в Набережных Челнах в уральскую столицу вернулись 13 «КамАЗов», восстановленных до состояния сошедших с конвейера.
«Продолжаем расширять городской парк коммунальной техники. Как уже сообщалось, мы приобрели в лизинг 79 единиц новой, современной техники. Сегодня я побывал в Верх-Исетском ДЭУ, обсудил с работниками опыт ее использования», — написал глава города в личном Telegram-канале.
Фото из личного Telegram-канала главы Екатеринбурга Алексея Орлова
Алексей Орлов также отметил, что программа ремонтов дорожной техники будет расширена — средства на эти цели уже запланированы в бюджете на следующий год.
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