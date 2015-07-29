Windows вновь доступна для скачивания российским пользователям

УрБК, Москва, 28.12.2022. Компания Microsoft вновь открыла российским пользователям возможность скачать Windows. Соответствующие страницы открываются без VPN, можно загрузить как актуальные, так и старые версии операционной системы. Однако для активации потребуется ключ, сообщает газета «Известия».



IT-эксперт Дмитрий Бевза предположил, что произошла корректировка политики компании по отношению к пользователям из РФ, которые уже купили Windows. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что это хорошая новость, поскольку до этого многие пользователи обращались к нелицензионным версиям операционных систем, которые могли содержать вирусы.



Уточним, что Microsoft приостановила продажи услуг в начале марта. В июне появились проблемы с загрузкой и обновлением операционной системы.



Отметим, что ранее стало известно, что поставки ноутбуков в РФ с предустановленной Windows сократились до 30%.