Корпорация Microsoft разблокировала для российских пользователей доступ к обновлениям Windows и Office

Microsoft ровно через 6 месяцев прекратит техническую поддержку операционной системы Windows XP и пакета офисных ...

Исполнительный директор компании Microsoft Стив Балмер на пресс-конференции, состоявшейся вечером 16 июля в ...

Новая Windows 8 появится на свет уже в октябре 2012 года

Один из крупнейших производителей программного обеспечения американская корпорация Microsoft выпустит новую версию ...