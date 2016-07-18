УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:01

Корпорация Microsoft разблокировала для российских пользователей доступ к обновлениям Windows и Office

УрБК, Москва, 13.05.2024. Корпорация Microsoft разблокировала для российских пользователей доступ к обновлениям Windows и Office. Опции доступны без VPN-сервисов, сообщил «Известиям» глава ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров.

По его словам, Microsoft ищет возможности остаться на российском рынке.

«Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего программного обеспечения», — подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, Microsoft не стала блокировать и доступ к облачным программным продуктам для отечественных IТ-компаний, а один из крупных IT-дистрибьюторов заявил, что разработчик не препятствует закупкам и активации новых лицензий, приобретенных в результате параллельного импорта.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.07.2016 Корпорация Microsoft признала провал Windows 10

Известная корпорация Microsoft, занимающаяся выпуском программного обеспечения, была вынуждена признать провал Windows ...

08.10.2013 Microsoft прекратит техподдержку Windows XP и Office 2003

Microsoft ровно через 6 месяцев прекратит техническую поддержку операционной системы Windows XP и пакета офисных ...

17.07.2012 Исполнительный директор компании Microsoft Стив Балмер представил новую версию пакета приложений Microsoft Office

Исполнительный директор компании Microsoft Стив Балмер на пресс-конференции, состоявшейся вечером 16 июля в ...

10.07.2012 Новая Windows 8 появится на свет уже в октябре 2012 года

Один из крупнейших производителей программного обеспечения американская корпорация Microsoft выпустит новую версию ...

06.07.2010 В России начались продажи Microsoft Office 2010

УрБК, Москва, 06.07.2010. Корпорация Microsoft объявила о широкой доступности в России Microsoft Office 2010. Теперь ...

Популярные новости
27.04.2024В некоторых районах Екатеринбурга во время празднования Дня Победы будет запрещена продажа алкоголя26.04.2024На юго-западе Екатеринбурга на площади 471,5 га построят новый микрорайон27.04.2024В Екатеринбурге вынесен приговор по уголовному делу о мошенничестве с причинением ущерба на сумму свыше 12 млн рублей16.04.2024Дорожные тренды15.04.2024Выдача ипотеки снизилась на 21%
Архив новостей
Май 2024 (196)
Апрель 2024 (699)
Март 2024 (664)
Февраль 2024 (665)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (653)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18