Корпорация Microsoft разблокировала для российских пользователей доступ к обновлениям Windows и Office

УрБК, Москва, 13.05.2024. Корпорация Microsoft разблокировала для российских пользователей доступ к обновлениям Windows ...18.07.2016 Корпорация Microsoft признала провал Windows 10
Известная корпорация Microsoft, занимающаяся выпуском программного обеспечения, была вынуждена признать провал Windows ...08.10.2013 Microsoft прекратит техподдержку Windows XP и Office 2003
Microsoft ровно через 6 месяцев прекратит техническую поддержку операционной системы Windows XP и пакета офисных ...10.07.2012 Новая Windows 8 появится на свет уже в октябре 2012 года
Один из крупнейших производителей программного обеспечения американская корпорация Microsoft выпустит новую версию ...06.07.2010 В России начались продажи Microsoft Office 2010
УрБК, Москва, 06.07.2010. Корпорация Microsoft объявила о широкой доступности в России Microsoft Office 2010. Теперь ...