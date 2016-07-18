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Вчера, 15:01

Корпорация Microsoft разблокировала для российских пользователей доступ к обновлениям Windows и Office

Корпорация Microsoft разблокировала для российских пользователей доступ к обновлениям Windows и Office. Опции доступны без VPN-сервисов, сообщил «Известиям» глава ассоциации разработчиков ПО «Руссофт» Валентин Макаров.

По его словам, Microsoft ищет возможности остаться на российском рынке.

«Даже если компания в своих заявлениях утверждает об обратном, в частных разговорах они гарантировали полную поддержку своего программного обеспечения», — подчеркнул В. Макаров.

Кроме того, Microsoft не стала блокировать и доступ к облачным программным продуктам для отечественных IТ-компаний, а один из крупных IT-дистрибьюторов заявил, что разработчик не препятствует закупкам и активации новых лицензий, приобретенных в результате параллельного импорта.
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