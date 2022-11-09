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Вчера, 15:25

В России до 30% сократилась доля поставок ноутбуков с предустановленной Windows

УрБК, Москва, 27.12.2022. В ноябре 2022 года доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows сократилась до 30%. В конце прошлого — начале текущего годов больше половины устройств имели эту операционную систему (ОС). До этого эксперты предсказывали, что к концу года доля новых ноутбуков без ОС в рознице может составить 80-90%, сообщает «Коммерсантъ».

Отметим, что в России с конца лета растет число скачиваний пиратских версий Windows и Microsoft Office.

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