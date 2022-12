В России до 30% сократилась доля поставок ноутбуков с предустановленной Windows

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении Асеr Inc., ASUSTeK Computer Inc., Toshiba Corporation, Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd., Dell Inc. по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»

УрБК, Москва, 10.06.2009. Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении Асеr Inc., ASUSTeK Computer ...