В России до 30% сократилась доля поставок ноутбуков с предустановленной Windows

УрБК, Москва, 27.12.2022. В ноябре 2022 года доля поставляемых в РФ ноутбуков с предустановленной операционной системой Windows сократилась до 30%. В конце прошлого — начале текущего годов больше половины устройств имели эту операционную систему (ОС). До этого эксперты предсказывали, что к концу года доля новых ноутбуков без ОС в рознице может составить 80-90%, сообщает «Коммерсантъ».
Отметим, что в России с конца лета растет число скачиваний пиратских версий Windows и Microsoft Office.
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Microsoft может сделать операционную систему Windows 9 бесплатной для всех пользователей устройств на Windows 8. Об ...08.09.2009 ФАС РФ прекратила производство по делу в отношении корпорации Microsoft
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ФАС возбудила дело в отношении шести производителей ноутбуков Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила ...10.06.2009 Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело в отношении Асеr Inc., ASUSTeK Computer Inc., Toshiba Corporation, Hewlett-Packard Company, Samsung Electronics Co., Ltd., Dell Inc. по признакам нарушения закона «О защите конкуренции»
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