Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,75%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 26 декабря число безработных составляло 16 тыс. 051 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 93 человека.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.



Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,42.