Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,75%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 26 декабря число безработных составляло 16 тыс. 051 человек. Таким образом, за последние сутки показатель снизился на 93 человека.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 0,75%.
Коэффициент напряженности рынка труда в регионе равен 0,42.
По состоянию на 27 декабря в Свердловской области официально зарегистрировано 15 тыс. 958 безработных. Об этом сообщает ...20.12.2022 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале снизился до 0,76%
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