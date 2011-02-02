Свиной грипп обнаружен во всех российских регионах

УрБК, Москва, 27.12.2022. Свиной грипп (H1N1) обнаружен во всех регионах России. Об этом сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.



При этом ведомство отмечает, что заболеваемость гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизилась на 7%. Всего в стране болеют 1,7 млн человек.



«Роспотребнадзор напоминает, что при первых признаках недомогания следует обращаться к врачу. Только врач сможет правильно диагностировать заболевание и назначить необходимый курс лечения», — говорится в сообщении.