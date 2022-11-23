Интерес жителей Южного Урала к путешествиям внутри страны за год вырос на 36%

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду жилья в декабре 2022 года вырос на ...

Спрос на краткосрочную аренду жилья в Свердловской области за год вырос на 30%

УрБК, Челябинск, 23.11.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в начале ...

В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 11,3%

УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В начале ноября спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской ...

В Свердловской области на 32,5% вырос спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 ...

В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%

В Челябинске спрос на посуточную аренду квартир в 2021 году вырос почти на треть

УрБК, Челябинск, 18.01.2022. Спрос на посуточную аренду квартир в Челябинске по итогам 2021 года вырос на 32%. Об этом ...