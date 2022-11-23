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Вчера, 16:02

Интерес жителей Южного Урала к путешествиям внутри страны за год вырос на 36%

УрБК, Челябинск, 27.12.2022. Жители Челябинской области на 36% чаще стали интересоваться путешествиями внутри России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

Согласно исследованию, самыми популярными направлениями для краткосрочной аренды жилья среди жителей Южного Урала стали Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская и Оренбургская области.

Общий спрос на краткосрочную аренду недвижимости на «Авито» вырос на треть. Наиболее популярными направлениями для путешествий среди россиян стали Москва (23% запросов от общего числа), Санкт-Петербург (12%), Краснодарский край (7%), Московская (6%) и Ростовская (5%) области.

По мнению руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, главным активатором спроса в этом году стал тренд на внутренний туризм, который сформировался еще во время коронавирусных ограничений, а в 2022 году поддерживался усложнением поездок за рубеж на фоне зарубежных санкций: летать за границу стало дороже, число направлений уменьшилось.

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