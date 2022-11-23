Интерес жителей Южного Урала к путешествиям внутри страны за год вырос на 36%

УрБК, Челябинск, 27.12.2022. Жители Челябинской области на 36% чаще стали интересоваться путешествиями внутри России. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».
Согласно исследованию, самыми популярными направлениями для краткосрочной аренды жилья среди жителей Южного Урала стали Москва, Санкт-Петербург, Башкортостан, Свердловская и Оренбургская области.
Общий спрос на краткосрочную аренду недвижимости на «Авито» вырос на треть. Наиболее популярными направлениями для путешествий среди россиян стали Москва (23% запросов от общего числа), Санкт-Петербург (12%), Краснодарский край (7%), Московская (6%) и Ростовская (5%) области.
По мнению руководителя направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости» Артема Кромочкина, главным активатором спроса в этом году стал тренд на внутренний туризм, который сформировался еще во время коронавирусных ограничений, а в 2022 году поддерживался усложнением поездок за рубеж на фоне зарубежных санкций: летать за границу стало дороже, число направлений уменьшилось.
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду жилья в декабре 2022 года вырос на ...23.11.2022 В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости вырос на 11,3%
УрБК, Челябинск, 23.11.2022. В Челябинской области спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в начале ...23.11.2022 В Свердловской области на 32,5% вырос спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. В начале ноября спрос на краткосрочную аренду загородной недвижимости в Свердловской ...25.04.2022 В Свердловской области спрос на аренду загородного жилья за месяц вырос на 46%
УрБК, Екатеринбург, 25.04.2022. В Свердловской области спрос на краткосрочную аренду загородного жилья в апреле 2022 ...18.01.2022 В Челябинске спрос на посуточную аренду квартир в 2021 году вырос почти на треть
УрБК, Челябинск, 18.01.2022. Спрос на посуточную аренду квартир в Челябинске по итогам 2021 года вырос на 32%. Об этом ...